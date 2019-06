Como assistir a França x Brasil pela Copa do Mundo feminina

França e Brasil se enfrentam neste domingo, 23, às 16 horas (de Brasília), em Le Havre, pelas oitavas de final da Copa do Mundo feminina. A partida será transmitida em TV aberta, por Globo e Bandeirantes, e fechada, via SporTV.

Com o retorno de Formiga (41 anos), que cumpriu suspensão na vitória brasileira de 1 a 0 sobre a Itália, na última rodada da primeira fase, o Brasil terá o trio experiente com Cristiane (34 anos) e Marta (33 anos), jogadoras que disputaram juntas as últimas quatro Copas do Mundo, todas desde 2003.

Já a França é uma das favoritas ao título mundial. Jogando como anfitriã, a equipe tem campanha com 100% de aproveitamento no torneio e destaques como a atacante Le Sommer e a zagueira-artilheira Renard, que tem três gols no torneio e foi a francesa que mais estufou as redes neste Mundial.

(com AFP)