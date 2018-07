A primeira semifinal da Copa do Mundo será entre França e Bélgica, nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília) na cidade de São Petersburgo. Favoritos, os franceses chegam nessa fase após passarem por Argentina e Uruguai nos outros confrontos de mata-mata. Já os belgas, com sua melhor geração, voltam à semifinal pela primeira vez em 32 anos após eliminar o Brasil nas quartas de final. O jogo terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de VEJA.

Dois dos membros-fundadores da Fifa, Bélgica e França já se enfrentaram 73 vezes na história, com 30 vitórias belgas, 24 francesas e 19 empates. Em Copas, duelaram em 1938, na França, e em 1986, na melhor campanha belga até aqui (4° lugar). Em 1938, o encontro aconteceu na primeira fase, com vitória francesa por 3 a 1. Em 1986, na disputa do terceiro lugar daquele mundial, nova vitória da França, dessa vez por 4 a 2.

O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.