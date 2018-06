O primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Mundo será um clássico entre França e Argentina, em Kazan. O jogo começa às 11 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de VEJA.

Os dois gigantes entram em campo com seus principais craques. Messi e Agüero pelo lado argentino, Mbappé e Griezmann pelo lado francês. Na história do confronto, são onze partidas, com duas vitórias francesas, seis argentinas e três empates. Em Copas do Mundo, são dois jogos (1930 e 1978), com duas vitórias argentinas, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente.

O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.