Saiba como assistir a Fluminense x Cruzeiro e Atlético-MG x Flamengo

A quinta rodada do Campeonato Brasileiro deste sábado, 18, tem dois grandes jogos. O Fluminense recebe o Cruzeiro, a partir das 18h (de Brasília), no Maracanã, e o Atlético-MG enfrenta o Flamengo, às 19h, no estádio Independência. Os dois confrontos serão transmitidos somente em pay-per-view, pelos canais do Premiere FC.

O Fluminense encara o Cruzeiro pela segunda vez consecutiva nesta semana. As equipes se enfrentaram na última quarta-feira, também no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e ficaram no empate, em 1 a 1. O time carioca teve domínio do jogo e deu 20 chutes contra o gol do goleiro Fábio, mas só conseguiu converter um deles. O Cruzeiro, no entanto, finalizou uma única vez e arrancou o empate.

Em Belo Horizonte, o Atlético-MG tenta voltar a vencer em casa, depois de ser derrotado pelo Palmeiras na última rodada do Brasileirão, por 2 a 0. O Flamengo, 7º colocado na competição, vem de vitória contra a Chapecoense, em casa, e pode ultrapassar o clube mineiro, 4º, caso vença o confronto deste sábado.