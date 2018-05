Saiba como assistir à final da Champions entre Real Madrid e Liverpool

O Real Madrid enfrenta o Liverpool neste sábado, a partir das 15h45 (de Brasília), pela final da Liga dos Campeões da Europa, no Estádio de Kiev, na Ucrânia. A partida terá transmissão das tevês abertas Globo, Bandeirantes e do canal fechado Esporte Interativo.

A equipe inglesa, comandada por Jürgen Klopp, tenta chegar ao sexto título da competição com seu poderoso trio de ataque formado por Roberto Firmino, Sadio Mané e Mohamed Salah. Já o time espanhol, treinado por Zinedine Zidane, confia na experiência de seu elenco e com o atual melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, para chegar ao 13º título da Champions.