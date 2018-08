Saiba como assistir a estreia de Cristiano Ronaldo no estádio da Juventus

A Juventus enfrenta a Lazio neste sábado em Turim, a partir das 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O jogo marcará a estreia do atacante Cristiano Ronaldo diante dos torcedores da Juve. A partida terá transmissão do canal RAI Italia, disponível para assinantes das operadoras SKY (canal 176), NET e Claro TV (canal 203) e Vivo TV (canal 701).

Com narração local, a emissora transmite alguns jogos do Campeonato Italiano, inclusive, mostrou a estreia de Cristiano Ronaldo na competição, no último sábado, na vitória da Juventus sobre o Chievo Verona por 3 a 2 – Cristiano não marcou. Os canais brasileiros ainda negociam a compra dos direitos de transmissão dos Campeonatos Italiano e Francês.