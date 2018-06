A Espanha volta a campo nesta segunda-feira contra a já eliminada seleção do Marrocos pela última rodada da primeira fase da Copa do Mundo, em Kaliningrado. O time espanhol busca a classificação em primeiro lugar. O jogo, que começa às 15 horas (de Brasília), não terá transmissão pela TV aberta, mas será exibido por Sportv 2 e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Os espanhóis são favoritos na partida, enquanto os africanos buscam, ao menos, marcar o primeiro gol no Mundial. O jogo desta segunda também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.