O jogo mais importante do Grupo C nesta terça-feira é entre a já classificada França e a Dinamarca, que busca, em Moscou, vaga nas oitavas de final Copa do Mundo. O empate garante os franceses no primeiro lugar da chave e dá a outra vaga aos dinamarqueses. O jogo começa às 11 horas (de Brasília) e terá transmissão pelas TVs aberta (Globo) e fechadas (Sportv e Fox Sports). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Os franceses venceram australianos e peruanos, garantindo a vaga antecipada no grupo. A Dinamarca, com quatro pontos, só depende de si para avançar à próxima fase.

O jogo desta segunda também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.