A Dinamarca pode antecipar a conquista de sua vaga para a segunda fase da Copa do Mundo nesta quinta-feira, contra a Austrália, em Samara. O jogo começa às 9 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

A Austrália, que perdeu de 2 a 1 da França na estreia, precisa vencer para seguir sonhando com um lugar na segunda fase do torneio, mas terá que superar o bom time europeu, que tem Eriksen como principal jogador. O meia do Tottenham desequilibrou na vitória sobre o Peru por 1 a 0 na estreia, com uma assistência.

O jogo também podem ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.