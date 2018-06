Um dos jogos mais surpreendentes das oitavas de final da Copa do Mundo será entre Croácia e Dinamarca, neste domingo, em Níjni Novgorod. O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Sem chegarem como favoritas nesta Copa, as equipes europeias disputam uma vaga entre as oito melhores seleções dessa competição. Os times se enfrentaram apenas cinco vezes na história, com equilíbrio: duas vitórias para cada lado e um empate. É a primeira vez que essas equipes se confrontam em um Mundial.

O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.