Corinthians e Palmeiras reeditam final do Paulistão, agora pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, neste domingo, às 16h (de Brasília), em Itaquera. O clássico será transmitido apenas para os assinantes do Premiere FC.

O Palmeiras é o melhor time visitante do torneio. Neste ano, os palmeirenses já venceram o Corinthians em Itaquera, pelo Paulistão, mas perderam o título no jogo de volta, no Allianz Parque, o que dá confiança aos corintianos para o clássico de domingo.