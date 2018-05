Saiba como assistir a Corinthians x Independiente pela Libertadores

O Corinthians enfrenta o Independiente-ARG nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida será transmitida pela TV Globo SP e pelo canal pago Fox Sports.

O time paulista venceu o Independiente no primeiro confronto entre as equipes, no Estádio Avellaneda, na Argentina, e uma vitória pode deixar bem próxima a classificação do Corinthians às oitavas – precisaria de apenas um empate nas últimas duas rodadas.