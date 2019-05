Saiba como assistir a Corinthians x Deportivo Lara pela Sul-Americana

O Corinthians enfrenta o Deportivo Lara-VEN nesta quinta-feira, 23, às 19h15 (de Brasília), em Itaquera, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. A transmissão do confronto é exclusiva para assinantes do DAZN, serviço de streaming de eventos esportivos. A partida também será transmitida pela RedeTV!, mas apenas depois do apito final, às 21h30.

A DAZN foi lançada neste mês, depois de transmitir jogos de graça pelo YouTube e Facebook, incluindo o primeiro jogo do Corinthians na competição, contra o Racing-ARG, com comentários do treinador português José Mourinho.

O Corinthians atravessa boa fase no início do ano. O clube foi campeão do Campeonato Paulista e vem de vitória contra o Athletico-PR por 2 a 0, fora de casa, no último domingo, pelo Brasileirão. Na Sul-Americana, o time paulista passou pelo tradicional Racing na primeira fase. O técnico Fabio Carille terá todo o elenco à disposição para o confronto contra o Deportivo Lara.