Com um gigante triunfo na estreia, diante da Alemanha (vitória por 1 a 0), o México chega com moral na segunda rodada da Copa do Mundo, contra a zebra Coreia do Sul, neste sábado, em Rostov. O jogo começa às 12 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Autor do gol contra a Alemanha, Lozano é o principal trunfo do time mexicano. Son, jogador do Tottenham, é destaque do time sul-coreano.

O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.