Atual campeã da Copa do Mundo, a Alemanha decide seu futuro contra a Coreia do Sul em Kazan nesta quarta-feira, 27, pela terceira rodada do Grupo F. O jogo começa às 11 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV aberta (Globo) e fechada (Sportv e Fox Sports). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Após vencer a Suécia nos acréscimos da partida, com um gol de falta do meia Kroos, a Alemanha precisa agora da vitória para avançar às oitavas de final sem depender do resultado da partida entre Suécia e México. O time alemão pode até ficar na primeira colocação da chave. Dependendo o desfecho do grupo do Brasil, os alemães podem enfrentar a seleção brasileira na segunda fase.

O jogo desta quarta também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.