Colômbia e Inglaterra encerram a fase de oitavas de final da Copa do Mundo em Moscou, na Arena Spartak. O time colombiano encerrou a primeira fase se recuperando ao vencer o Japão e se classificar em primeiro do grupo. Já os ingleses, com time reserva, perdeu para a Bélgica na última partida. O jogo desta terça-feira começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

As equipes já se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias colombianas e dois empates. Em Copas do Mundo, foi apenas um confronto, na primeira fase de 1998, na França, com vitória inglesa por 2 a 0. Naquele ano, só o time europeu chegou às oitavas de final.

O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.