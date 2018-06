Em busca do hexacampeonato, o Brasil enfrenta a Suíça na estreia da Copa do Mundo de 2018, em Rostov. O jogo de estreia da Seleção Brasileira começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Os jogos também podem ser acompanhados via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.

Neymar e companhia enfrentam o ferrolho suíço, que apresenta uma característica mais ofensiva nos últimos anos. Acompanhe a cobertura ao vivo de Brasil x Suíça na Copa do Mundo pelo site de Veja.