O Brasil inicia sua caminhada na fase mata-mata nessas oitavas de final contra o México. O time da América do Norte vem um pouco desmoralizado após derrota por 3 a 0 para a Suécia na última rodada da primeira fase, enquanto o time brasileiro está crescendo. A partida desta segunda-feira, em Samara, vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo começa às 11 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

As equipes se enfrentaram em 40 partidas oficiais, reconhecidas pela Fifa, com 23 vitórias brasileiras, sete empates e dez vitórias mexicanas. Em Copas do Mundo, são três vitórias brasileiras e um empate em quatro jogos.

O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.