Após passar pelo México nas oitavas de final com um triunfo por 2 a 0 (gols de Neymar e Firmino), o Brasil busca nesta sexta-feira, 6, uma vaga na semifinal da Copa do Mundo contra a Bélgica, em Kazan. Os belgas, que vieram à Rússia com aquela que é considerada a sua melhor geração. prometem ser os adversários mais duros da seleção até aqui no Mundial.

O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

O Brasil já enfrentou a Bélgica em quatro jogos oficiais, com três vitórias brasileiras e apenas uma derrota. Em Copas do Mundo, houve apenas um jogo, nas oitavas de final de 2002, com vitória brasileira por 2 a 0, gols de Rivaldo e Ronaldo, no dia 17 de junho – o triunfo foi um dos mais difíceis do time comandado por Luiz Felipe Scolari no caminho até o pentacampeonato.

Os outros jogos foram amistosos em 1963, 1965 e 1988. No primeiro, houve uma goleada belga por 5 a 1 nos então bicampeões do mundo, em Bruxelas. Dois anos depois, o Brasil devolveu a goleada com um 5 a 0 no Maracanã. Por fim, em 1988, outra vitória brasileira, desta vez por 2 a 1, na Antuérpia.

O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.