Saiba como assistir a Brasil x Austrália pela Copa do Mundo feminina

Depois de vencer a Jamaica por 3 a 0, com três gols de Cristiane na estreia, o Brasil volta a campo às 13 horas desta quinta-feira, 13, em Montpellier, para a segunda rodada da Copa do Mundo feminina contra a Austrália, uma das seleções de destaque no torneio. O jogo terá a estreia de Marta, confirmada pelo técnico Vadão na equipe titular, e terá transmissão da TV aberta pelas redes Globo e Bandeirantes, além da TV fechada, no SporTV.

As Matildas, como são conhecidas as australianas, uma das grandes potências do futebol feminino, foram surpreendidas na estreia pela Itália, com derrota de 2 a 1, de virada. Uma inesperada derrota que abala suas aspirações de finalmente ultrapassar a barreira das quartas de final em Copas do Mundo (foram eliminadas nesta fase nas últimas três edições).

No Brasil, Marta será titular após perder a estreia. Recuperando-se de lesão na coxa esquerda, a jogadora participou dos últimos treinos da seleção brasileira. Artilheira das Copas do Mundo com 15 gols e eleita ano passado a melhor jogadora do mundo pela sexta vez seguida, a jogadora deve trazer mais técnica e experiência para o Brasil. Ela deve substituir Bia Zaneratto no time titular.

(com AFP)