Favorita, a Bélgica e sua geração de grandes jogadores, agora com mais experiência, buscam superar a boa campanha de 2014 e faz sua primeira partida na Copa do Mundo contra o estreante Panamá, em Sochi. O jogo começa às 12 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Os jogos também podem ser acompanhados via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.

Com Lukaku, Hazard, Courtois e outros grandes jogadores, o time belga tenta confirmar seu favoritismo. Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.