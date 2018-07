Com 100% de aproveitamento nesta Copa do Mundo, a Bélgica joga as quartas de final contra o surpreendente Japão nesta segunda-feira, em Rostov. O vencedor desse duelo pode ser o adversário do Brasil nas quartas de final, caso a seleção passe pelo México. O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão da TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

As equipes já se enfrentaram cinco vezes na história, com dois triunfos japoneses, uma vitória da Bélgica e dois empates. O único jogo entre as equipes em Copa do Mundo aconteceu em 2002, no Japão, com empate em 2 a 2 na primeira fase do torneio. As duas equipes chegaram nas oitavas de final na ocasião.

O jogo também pode ser acompanhado nos aplicativos dos respectivos canais, via celulares, tablets e computadores.