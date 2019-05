Saiba como assistir a Barcelona x Liverpool pela Liga dos Campeões

O Barcelona recebe o Liverpool nesta quarta-feira, 1º, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Camp Nou, em Barcelona, pelo primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões. A partida será transmitida pelo canal TNT na TV fechada, pela página do Esporte Interativo no Facebook e pelo Esporte Interativo Plus, plataforma de streaming da emissora.

“Não podemos conceder nem 10 minutos ruins, porque o Liverpool precisa apenas disso para atropelar seus adversários. Eles têm um ataque extraordinário e pressionam em um ritmo altíssimo. Fazer apenas uma partida boa não será o suficiente”, ressaltou Ernesto Valverde, técnico do Barcelona.

O Barcelona não tem desfalques para o confronto e terá, novamente, o atacante Lionel Messi como principal destaque. O argentino é o artilheiro desta edição da Liga dos Campeões, com 10 gols marcados em 10 partidas disputadas.

Parar Messi é a missão do Liverpool, mas o técnico Jürgen Klopp também alertou sobre a preocupação com os outros jogadores do time catalão. “Jogar contra o Barcelona não é como apostar 100 dólares em Las Vegas. Temos uma chance. Sabemos que é difícil pela qualidade que eles têm. E nem sempre se trata de Messi. Se apenas nos centrarmos nele, sobrarão outros 10 jogadores da primeira linha do futebol mundial que podem decidir a partida.”, destacou.

O Liverpool terá o reforço do atacante Roberto Firmino, que se recuperou de lesão muscular e formará o trio de ataque com Sadio Mané e Mohamed Salah. Com o retorno do brasileiro, o clube inglês também vai para o jogo com o que tem de melhor no elenco.

O confronto marca o reencontro do meia Philippe Coutinho com seu ex-clube. O brasileiro foi muito criticado pelos torcedores do Liverpool quando assinou com o Barcelona, em janeiro de 2018. Outro chamativo para a semifinal é o duelo entre o zagueiro Virgil Van Dijk e Messi. O defensor do Liverpool não é driblado há mais de um ano e terá de parar o argentino, que lidera o torneio também em dribles.