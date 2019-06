Saiba como assistir a Argentina x Venezuela pela Copa América

Argentina e Venezuela se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 16 horas (de Brasília) no Maracanã, pelas quartas de final da Copa América. O vencedor dessa partida será o adversário do Brasil nas semifinais do torneio. A Rede Globo e o canal fechado SporTV farão a transmissão da partida.

Argentina e Venezuela voltam a se enfrentar após amistoso disputado no dia 22 de março deste ano, com vitória venezuelana por 3 a 1, em Madri, na Espanha. Pela Copa América, as equipes se enfrentaram cinco vezes, com cinco vitórias argentinas. A última, única em uma fase mata-mata, foi nas quartas de final da edição de 2016 e foi vencida por 4 a 1. Higuaín (2 vezes), Messi e Lamela fizeram os gols argentinos. Rondón descontou para a Venezuela.