Saiba como assistir a Argentina x Paraguai pela Copa América

Argentina e Paraguai se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da Copa América. Última colocada da chave, sem nenhum ponto, a Argentina busca a recuperação no torneio para sonhar com uma vaga nas quartas de final. A partida será transmitida pela TV aberta, na Rede Globo, e pela TV fechada, pelo SporTV.

Na lanterna do Grupo B da competição, que tem os colombianos na liderança e paraguaios e catarianos empatados na segunda posição, a seleção de Messi tenta vencer para aumentar as suas chances de avançar às quartas de final. Ciente dos riscos e com a carga acumulada de 26 anos sem títulos de sua seleção principal – o último foi o da Copa América de 1993 -, a Argentina treinou na Cidade do Galo em trabalho marcado por uma longa conversa de Scaloni e Messi com o resto dos jogadores no gramado no CT do Atlético-MG.

Diferentemente do que fez antes da estreia, o treinador não quis confirmar a formação titular que mandará a campo contra o Paraguai, mas fará até quatro mudanças. O meia Di Maria e o atacante Agüero, por exemplo, devem sair para as respectivas entradas de Rodrigo De Paul e Lautaro Martínez.

Do lado do Paraguai, que deixou escapar ótima chance de vencer na estreia ao empatar por 2 a 2 com o Catar em um jogo no qual chegou a abrir 2 a 0 no Maracanã, o técnico Eduardo Berizzo poderá contar com o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, que cumpriu um jogo de suspensão. O gancho foi referente ainda a uma punição por cartão tomado na rodada final das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

(com Estadão Conteúdo)