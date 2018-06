Com peso nas costas por ter estreado com derrota, a Alemanha volta a campo neste sábado, 23, contra a Suécia, para definir seu futuro na Copa do Mundo, em Sochi. O jogo começa às 15 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.

Atual campeã do mundo, os alemães estrearam perdendo para o México na estreia por 1 a 0 e agora joga sua sobrevivência na Copa contra outra equipe europeia. A Suécia não vence o adversário desde 1978, quando triunfou por 3 a 1 em um amistoso na cidade de Solna. Na ocasião, o adversário era a Alemanha Ocidental, antes da reunificação alemã.

O jogo também pode ser acompanhado via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.