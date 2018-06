Atual campeã mundial, a Alemanha estreia na Copa do Mundo, contra o tradicional time do México, em Moscou. O jogo começa às 12 horas (de Brasília) e terá transmissão pela TV Globo (aberta), Sportv e Fox Sports (fechadas). Os jogos também podem ser acompanhados via aplicativos dos respectivos canais via celulares, tablets e computadores.

Müller, com dez gols em Copas do Mundo, busca ser o maior artilheiro dos Mundiais, marca que pertence a seu conterrâneo Mirolsav Klose, com 16. Acompanhe também o minuto a minuto pelo site de Veja.