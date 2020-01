Sadio Mané é eleito o melhor jogador africano de 2019

O atacante senegalês Sadio Mané foi eleito nesta terça-feira, 7, o melhor jogador africano de 2019, em uma cerimônia que aconteceu em Hurghada, no Egito. O jogador foi um dos destaques do Liverpool na temporada, conquistando os títulos da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, além do vice-campeonato da Premier League apesar de terem feito a terceira melhor campanha da história.

Mané também ajudou a levar a seleção senegalesa à final da Copa Africana de Nações de 2019, realizada no Egito. A equipe perdeu a final para a Argélia por 1 a 0. É a primeira vez que o atacante de 27 anos recebe esse prêmio, entregue este ano pelo presidente da Confederação Africana de Futebol, Ahmad Ahmad. O último senegalês a conseguir esse título havia sido o atacante El-Hadji Diouf, em 2002.

Na votação, o senegalês ficou à frente de seu parceiro de Liverpool, o egípcio e também atacante Mohamed Salah, além do argelino Riyad Mahrez, atacante do Manchester City, que liderou sua seleção na conquista do título continental.

Sadio Mané fez 63 jogos em 2019 e anotou 35 gols, além de distribuir 11 assistências.

(Com AFP)