‘Sabe de quem?’: narrador Luis Roberto tem agenda telefônica hackeada

“Gente, golpe novo na praça”. Desta maneira Luis Roberto começou o vídeo publicado nesta quinta-feira 19, em sua conta no Instagram, para explicar que foi vítima de um hacker. O invasor acessou a agenda telefônica do narrador da TV Globo e se passava por um assessor. A chamada era para uma festa de final de ano e, para isso, precisava do nome completo e do CPF dos convidados.

O dono do bordão “Sabe de quem?” a cada gol marcado descobriu a tentativa de golpe e quis esclarecer para “os amigos e pessoas queridas” que estavam ligando em seu nome, mas que não passava de um golpe. “Fala sério! Quem sou eu para ter assessor? Hackearam a minha agenda”, explicou. “Não passem CPF, não confirme telefone e não confirmem o nome. É mais um golpe na praça!”, reafirmou Luis Roberto.

O narrador terminou o vídeo pedindo para os seguidores denunciarem o número, com o DDD de São Paulo. Luis Roberto publicou uma foto com o número do suposto assessor. “Não vamos ficar calados com esses golpes digitais do mundo moderno. Valeu!”, encerrou.