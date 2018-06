Um brasileiro detido em uma partida da Copa do Mundo ficará sob custódia na Rússia antes de sua extradição para enfrentar acusações de roubar agências dos correios no Brasil, afirmou um tribunal russo neste domingo (24).

Rodrigo Denardi Vicentini foi pego em um mandado de prisão internacional depois de ver a seleção brasileira vencer a Costa Rica por 2 x 0 em São Petersburgo na sexta-feira (22). Ele é procurado no Brasil por uma série de assaltos que tiveram como alvo os correios no ano passado, de acordo com documentos judiciais locais.

O tribunal do distrito de Petrogrado, em São Petersburgo, disse que agora vai manter Vicentini por até dois meses como parte do pedido de extradição.

“(Ele) explicou ao tribunal que não é culpado de nada, que a polícia o estava tratando bem, pediu para ser solto, insistiu que não sabia nada sobre as acusações e que provavelmente tudo o que aconteceu foi um erro”, disse o tribunal em comunicado.

O site russo de notícias Fontanka informou que Vicentini havia sido identificado no jogo pela Interpol, que trabalhou com a polícia russa e brasileira para destacá-lo na multidão.

A polícia preferiu esperar até depois do jogo para detê-lo, informou Fontanka, para não alarmar os torcedores nas arquibancadas.

O tribunal de Petrogrado disse que o suspeito, que possui cidadania brasileira e italiana, viveu e trabalhou no Reino Unido no ano passado.