No 22º dia, a Copa do Mundo de 2018 pode ter mais um capítulo surpreendente: a Rússia pode igualar sua melhor campanha na história dos Mundiais. Quando ainda era União Soviética, a equipe chegou ao quarto lugar na Copa de 1966, na Inglaterra, perdendo para a Alemanha na semifinal e para Portugal na disputa do terceiro lugar. O lendário Lev Yashin era o goleiro daquele time.

A Rússia enfrenta a Croácia neste sábado, a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Fisht, em Sochi, pelas quartas de final. A equipe vive um sonho que, até pouco tempo, nem o mais otimista dos mais de 143 milhões russos imaginaria. Desde que a Rússia é Rússia em Copas, ou seja, desde 1994, nunca conseguiu avançar da primeira fase, mas, em 2018, pode igualar campanha histórica do período soviético: o quarto lugar.

Os russos foram derrotados nos últimos sete jogos preparatórios para o Mundial, apresentando um futebol monótono que passava longe de criar grandes expectativas em seus próprios torcedores. A perda do destaque, o atacante Aleksandr Kokorin, que rompeu um ligamento do joelho, diminuiu ainda mais as expectativas dos anfitriões, mas a Copa abriria uma nova perspectiva aos russos.

Chegando no Mundial em um grupo com seleções pouco tradicionais, como Egito e Arábia Saudita, a Rússia tentaria lutar pela segunda vaga, já que a primeira certamente seria do Uruguai – e foi. Os russos estrearam com uma sonora goleada de 5 a 0 sobre os sauditas, mas perderam sua outra estrela, o meia Alan Dzagoev, que teve lesão na coxa. A empolgação cresceu com a vitória sobre 3 a 1 sobre o Egito de Salah, mas a derrota para o Uruguai por 3 a 0 colocou a Rússia novamente no seu lugar de azarão, mas com a segunda colocação garantida.

Nas oitavas, os russos deixaram o mundo boquiaberto derrotando a poderosa seleção espanhola, campeã do mundo em 2010 e uma das candidatas ao título de 2018, nos pênaltis. Agora, os russos enfrentam uma seleção menos tradicional, a Croácia, que apresentou um bom futebol durante a Copa, mas quase tropeçou contra a Dinamarca nas oitavas. Novamente sem favoritismo, a Rússia tentará surpreender na base da vontade e com a força da torcida para dar mais um capítulo ao seu conto de fadas.