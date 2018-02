Rússia multa hotéis contra aumentos abusivos para Copa

Autoridades da Rússia anunciaram nesta terça-feira que emitiram centenas de multas contra hotéis que alteraram seus preços ilegalmente para a Copa do Mundo de 2018.

De acordo com a investigação, um estabelecimento de Moscou elevou o custo das reservas em até 570% acima do que é permitido por um decreto do governo criado para evitar o lucro excessivo de hotéis durante o Mundial. A capital russa receberá a abertura, a decisão e ao menos um jogo da seleção brasileira no torneio.

Até o momento, mais de 370 multas foram dadas pelas autoridades russas, totalizando um valor de 105.000 dólares (339.000 reais pela cotação atual). Na cidade de Ecaterimburgo, sete hotéis foram multados por cobrar uma taxa três vezes maior que o permitido. A partida de abertura da Copa do Mundo será no dia 14, entre Rússia e Arábia Saudita, em Moscou.

(Com agência Ansa)