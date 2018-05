Rússia lança nota de 100 rublos em homenagem à Copa do Mundo

O Banco Central da Rússia lançou nesta terça-feira uma nota de 100 rublos (equivalente a cerca de 6 reais), em homenagem à Copa do Mundo de 2018. A nota retrata um garoto assistindo ao goleiro soviético Lev Yashin, considerado o maior jogador da história do país, fazendo uma defesa. No outro lado da cédula, há o nome de todas as cidades que irão receber os jogos do Mundial e o mapa da Rússia dentro de uma bola.

A vice-presidente do Banco Central russo, Olga Skorobogatova, participou de uma coletiva de imprensa para lançar a nota comemorativa e afirmou que mais de 20 milhões de cédulas serão emitidas.

As notas feitas de polímeros já foram distribuídas em Krasnodar, Moscou, Samara, São Petersburgo e Volgogrado, mas até junho estarão disponíveis em todas as cidades-sede.