O que a bandeira independentista da Catalunha, símbolos fascistas croatas, a bandeira negra do Estado Islâmico ou a bandeira do Kosovo tem em comum? Nenhuma delas poderá entrar no estádio de Moscou, neste domingo, para a final da Copa do Mundo. As autoridades russas distribuíram em todas as entradas do estádio listas com bandeiras e símbolos que precisam ser impedidos de entrar no local. A ordem já havia sido estabelecida desde o início do Mundial, mas a final terá um sistema mais rígido contra símbolos políticos.

Um representante de uma embaixada estrangeira em Moscou confirmou que a ordem prevê que não se entre no estádio com bandeiras de “estados não reconhecidos ou parcialmente reconhecidos”. O resultado é que o Kosovo, que já foi alvo de polêmicas na Copa diante do gol da Suíça, não pode ver sua bandeira dentro de um estádio russo. O país, porém, foi reconhecido pela Uefa para participar de seus campeonatos em 2016, ainda que dezenas de países pelo mundo ainda não reconheçam sua independência. Um dos principais governos contrários à separação do Kosovo do território da Sérvia é justamente o Kremlin.

Outra bandeira negada no estádio é a da Catalunha independente, ainda que a Uefa também tenha tolerado a prática em todos os jogos do Barcelona, no Camp Nou. Uma atenção especial, porém, foi tomada em relação à torcida croata. Parte dela é conhecida por sua simpatia a movimentos fascistas. O temor das autoridades é de que, em uma eventual vitória da seleção, símbolos fascistas sejam mostrados.

A lista completa de bandeiras croatas proibidas pelas autoridades contém 12 casos, além de uma dezenas de estilos de suásticas e símbolos neonazistas.