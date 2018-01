Rússia cria identidade que substitui visto a torcedores na Copa

Os estrangeiros que forem à Rússia para acompanhar a Copa do Mundo de 2018 não precisarão solicitar visto, pois vão ter uma identificação a partir da compra do ingresso, denominada Fan ID, com que poderão entrar no país livremente. Com este sistema, o país retira a obrigação da obtenção de um visto para os espectadores com ingresso para um jogo do Mundial para dez dias antes do seu início e dez após o final, uma promessa de campanha para a escolha do país.

O Fan ID será expedido a todos que comprarem um ingresso pelos canais oficiais da Fifa, que receberão um número de referência para preencher um questionário digital com o qual obterão a identificação. Assim, poderão entrar e sair do país quantas vezes quiserem durante a competição. Esta identificação dará acesso a transporte gratuito entre as 11 sedes do Mundial nos dias de jogos, e também permitirá utilizar meios de transporte público para chegar ao estádio.