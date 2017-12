Rueda vê problema emocional e lamenta desfalques de veteranos

O técnico Reinaldo Rueda acredita que o Flamengo foi afetado psicologicamente na decisão da Copa Sul-Americana, contra o Independiente. No jogo de ida, a sua equipe sofreu uma virada por 2 a 1 em Avellaneda. No de volta, permitiu o empate por 1 a 1 no Maracanã.

“Os dois jogos tiveram uma característica similar. Deixamos que a emoção nos traísse. Faltou equilíbrio para controlar o placar, o jogo. Infelizmente, não aproveitamos a oportunidade de conquistar o título”, lamentou o colombiano. Para Rueda, o time sentiu a falta de jogadores experientes. “Tivemos muitas adversidades no caminho. Apesar de o elenco ser de homens íntegros, com caráter, perdemos alguns que eram vitais para as nossas aspirações. Faltou em alguns momentos a experiências de jogadores importantes como Paolo Guerrero e Diego Alves. Foram adversidades que nos afetaram”, disse.

O técnico ainda se dirigiu à torcida do Flamengo, que lotou o Maracanã e chamou o time de “sem vergonha” ao término da decisão com o Independiente. “Peço desculpas à torcida por não conseguir o que todos desejávamos. Tivemos um rival muito forte, difícil”, elogiou.