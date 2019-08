Rooney será jogador/treinador de clube inglês

Wayne Rooney, maior artilheiro da história do Manchester United e da seleção inglesa, voltará a seu país. Nesta terça-feira, o Derby County, clube da segunda divisão da Inglaterra, anunciou que contará com o atacante de 33 anos, que dividirá as funções de jogador e membro da comissão técnica, a partir de janeiro de 2020. Antes, ele encerrará sua passagem pelo DC United, da MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos.

“Estamos muito felizes em anunciar que Wayne Rooney vai se juntar ao Derby County”, anunciou nesta terça Mel Morris, presidente do clube. “Ter Wayne Rooney como jogador e como aspirante a treinador é incrível. Isso vai gerar uma grande repercussão entre nossos torcedores e internacionalmente.”

No clube da segunda divisão, Rooney vai fazer sua transição dos gramados para o banco, onde pretende iniciar carreira de treinador. De acordo com o presidente do clube, o atleta atuará como jogador, mas começará um trabalho de treinador, no desenvolvimento dos jovens atletas do clube progredindo em direção ao time principal.

Pensando em sua aposentadoria, Rooney teria se inspirado em ex-jogadores que seguem como treinadores, como Frank Lampard, que comandou o Derby County na última temporada e atualmente é técnico do Chelsea.

Delighted to announce I’ll be joining @dcfcofficial as player coach in January 🙂 #WR32 pic.twitter.com/K5nVbhgopy — Wayne Rooney (@WayneRooney) August 6, 2019

Antes disso, ele irá terminar a temporada da MLS em seu atual time, o DC United, antes de se unir ao clube inglês. Sua esposa e filhos já voltaram para a Inglaterra e devem ter exercido papel importante nesta decisão.

“Estou muito empolgado pela oportunidade que o Derby County está me dando”, disse Rooney, que deve atuar como auxiliar do técnico Phillip Cocu ao chegar ao clube, em janeiro. “Estou ansioso para me unir a Phillip Cocu, sua equipe e ao primeiro time para começar logo em janeiro. Tenho certeza de que poderei dar uma grande contribuição. Também estou empolgado por começar minha carreira de técnico.”

O atacante já recebeu elogios de Cocu, ex-jogador com passagens por PSV, Barcelona e seleção holandesa. “Wayne Rooney é um jogador de futebol extremamente talentoso e de primeira classe. Ele tem uma carreira maravilhosa, tanto nos clubes quanto na seleção da Inglaterra, e ele ainda tem muito a oferecer.”

Rooney é o maior goleador da história da seleção inglesa, com 119 gols, e também do Manchester United, clube pelo qual atuou por 13 temporadas, com 253 gols.