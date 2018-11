Rooney se despede da seleção inglesa com vitória sobre os EUA

O atacante Wayne Rooney se despediu da seleção inglesa em grande estilo nesta quinta-feira, 15, com vitória por 3 a 0 sobre os Estados Unidos por 3 a 0, em amistoso disputado no Estádio de Wembley, em Londres. O maior artilheiro da história da equipe, com 53 gols, completou 120 jogos pela Inglaterra e definiu a noite como inesquecível, apesar de não ter balançado as redes.

“Foi uma forma genial de acabar a minha carreira internacional, embora, infelizmente, não pude marcar gols. Será algo que lembrarei para sempre”, disse o jogador de 33 anos, ídolo do Manchester United e do Everton e que hoje defende o DC United, dos Estados Unidos.

Antes da partida, Rooney recebeu uma placa comemorativa das mãos do atacante Harry Kane, atual artilheiro do time. Depois, entrou em campo aos 13 do segundo tempo, substituindo o meia-atacante Jesse Lingard. “É muito especial que meus filhos tenham conseguido me ver jogar para a Inglaterra. No futuro, poderemos voltar a olhar isso e teremos grandes lembranças”, concluiu.

Os gols da seleção inglesa foram marcados por Jesse Lingard, Trent Alexander-Arnold e Callum Wilson. Simultaneamente ao amistoso, a Croácia passou pela Espanha por 3 a 2, pela penúltima rodada do grupo 4 da Liga das Nações, resultado que beneficiou a Inglaterra. Com isso, bastará aos ingleses superarem a Croácia, no domingo, para se garantirem na fase final da competição.

(com agência EFE)