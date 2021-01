Rooney anuncia aposentadoria e inicia carreira efetiva como técnico

Maior artilheiro da história da seleção inglesa e do Manchester United, o atacante Wayne Rooney, 35 anos, se aposentou dos gramados. O agora ex-atleta seguirá o trabalho como técnico efetivo do Derby County, equipe da EFL Championship, que corresponde a segunda divisão do futebol inglês.

Rooney retornou a Inglaterra em janeiro do ano passado e, logo na estreia, deu uma assistência para um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Barnsley. Ele já conciliava as atividades como jogador com um cargo como assistente do ex-meio-campista Philip Cocu. Em novembro, com a demissão do holandês, assumiu o cargo interinamente.

O acordo de Rooney com o Derby vai até junho de 2023. A equipe ocupa a 22ª colocação, na zona de rebaixamento da segunda divisão inglesa, e luta para evitar o descenso.

O atacante marcou história no futebol inglês. Em outubro de 2002, Rooney se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Premier League, com apenas 16 anos, pelo Everton, em partida contra o Arsenal. Dois anos depois, chegava ao Manchester United como adolescente mais caro do mundo, em negociação de 27 milhões de libras.

No United, onde jogou de 2004 a 2017, anotou 253 gols, superando o inglês Bobby Charlton como maior artilheiro do clube. Em 2017, o jogador voltou ao Everton, clube que o revelou, e, posteriormente, rumou para o futebol dos Estados Unidos, para atuar pelo DC United.

Ele também é o maior artilheiro da história da seleção inglesa: foram 53 gols marcados em 120 jogos. Em toda a carreira marcou 366 gols e deu 188 assistências em 884 jogos, somando as passagens por Everton, Manchester United, DC United e Derby County.