Ronaldo, o maior artilheiro da seleção brasileira em Copas do Mundo, visitou o hotel da equipe na noite de sábado, em Rostov, na véspera da estreia deste domingo, contra a Suíça, às 15h (de Brasília) para desejar boa sorte a Tite, Neymar, Gabriel Jesus e companhia. Em suas redes sociais, o ex-atacante e atual comentarista da Globo afirmou que o ambiente no time é semelhante ao de 2002, quando o Brasil conquistou seu último título com Ronaldo como artilheiro.

“Feliz em visitar hoje a seleção brasileira, e poder desejar boa sorte a cada jogador e a cada membro da comissão técnica. O clima aqui me lembrou muito o de 2002…”, escreveu Ronaldo, acompanhado da hashtag “o hexa vem”, em foto em que aparece com Tite, com quem trabalhou no Corinthians.

A CBF e diversos atletas também divulgram imagens do encontro com o “Fenômeno”. O ex-camisa 9 marcou 15 gols em Copas do Mundo e conquistou o título em 1994 (como reserva), em 2002 (como protagonista) e foi vice-campeão em 1998.