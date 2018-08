Ronaldo vai comprar o time espanhol Real Valladolid

O ex-atacante Ronaldo está prestes a se tornar presidente e acionista majoritário do Real Valladolid, da Espanha. De acordo com a rede de rádio espanhola Cadena SER, ele assumirá o cargo no time que disputa a primeira divisão. Em entrevista a VEJA em novembro, Ronaldo disse que desejava ser gestor de um time.

Segundo a rádio da Espanha, o ex-jogador investirá cerca de 30 milhões de euros (129 milhões de reais), suficiente para quitar a dívida do clube, em torno de 25 milhões de euros (107 milhões de reais). O anúncio deve ser feito em três semanas. Carlos Suarez, hoje presidente, deverá ser presidente executivo, e continuará responsável pela gestão diária do clube.

Em 2014, Ronaldo se tornou um dos sócios do Fort Lauderdale Strikers, na Flórida (EUA), mas deixou o clube dois anos depois.