Ronaldo presenteia jogadores do Valladolid com iPhones e viagens

O ex-atacante Ronaldo, proprietário do Valladolid, presenteou os jogadores do clube espanhol com iPhones e passagens de avião, depois da vitória por 2 a 1 contra o Espanyol, no dia 23 de março, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Segundo o canal espanhol La 8 de Valladolid, o ídolo da seleção brasileira tem tentado incentivar seus jogadores a cumprir o objetivo de se manter na primeira divisão da Espanha.

O “Fenômeno” adquiriu a maioria das ações do Valladolid em 2018 e, desde então, tenta elevar o nível da equipe, que ainda tem objetivos modestos nacionalmente. Na última temporada, o time escapou do rebaixamento por apenas quatro pontos. Na ocasião, jogadores e comissão técnica foram presenteados por Ronaldo com passagens para Ibiza.

Na atual temporada, o Valladolid novamente luta contra o rebaixamento, mas conseguiu uma diferença relativamente confortável com a vitória sobre o Espanyol, apesar da derrota na última rodada, fora de casa, para a Real Sociedad, por 1 a 0. O Valladolid, a 12 jogos do final do campeonato, sustenta o 15º lugar, com 29 pontos – sete a mais que o Mallorca, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.