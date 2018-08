Ronaldo Fenômeno deixa hospital em Ibiza após ficar quatro dias internado

O ex-atacante brasileiro Ronaldo recebeu alta na manhã desta terça (14). Ele estava internado na Policlínica Nossa Senhora do Rosário, em Ibiza, na Espanha, desde sexta (10). O ex-jogador deixou o hospital às 10h30 (5h30 de Brasília), segundo confirmaram fontes da unidade de saúde, pela parte dos fundos, com o objetivo de evitar a imprensa que estava na local.

O próprio Fenômeno garantiu no domingo (12), por meio de suas redes sociais, que foi hospitalizado por conta de uma forte gripe. Na tarde de sexta-feira, ele foi no setor de emergência ao Hospital de Can Misses, em Ibiza, onde foi diagnosticado com princípio pneumonia e encaminhado à policlínica. Ronaldo não se manifestou publicamente após a alta.