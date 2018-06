VIENA – De volta ao time titular, Neymar alcançou mais um feito na seleção brasileira com o belo gol marcado na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria, em Viena, na tarde deste domingo. O atacante chegou a 55 gols pela equipe nacional, empatando com Romário como terceiro maior artilheiro do time.

Neymar fez questão de homenagear o antigo camisa 11, ao levantar a camisa e os braços, uma clássica comemoração de Romário.

O recorde de gols pela seleção pertence a Pelé, com 95 tentos, ainda distante. Mas Neymar, de 26 anos, está mais próximo do pódio, completado por Ronaldo (67) e Zico (66).