Ronaldo admite desejo de ser presidente do Corinthians

Ronaldo participou, na segunda-feira 29, do evento de lançamento do novo uniforme do Corinthians, que homenageia justamente sua chegada ao clube, há dez anos. Aos 42 anos, o ídolo do futebol mundial trabalha como empresário e é dono e presidente do Valladolid, da Espanha. E, em entrevista ao Globo Esporte, Ronaldo confessou que um de seus objetivos futuros é presidir o Corinthians.

“Ainda está um pouco distante, porque tenho que completar um ciclo no Valladolid, mas eu penso (em ser presidente do Corinthians). É certeza que penso em entrar na fila da chapa do presidente Andrés Sanchez, que tem feito um trabalho maravilhoso. Daqui a uns cinco ou seis anos, talvez eu possa realizar esse sonho.”

Ronaldo conquistou a torcida corintiana quando ajudou o clube a conquistar o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil de 2009, além de ter atraído dezenas de patrocinadores e ajudado a desenvolver a estrutura do clube. O camisa 9 marcou 35 gols em 69 pelo Corinthians e ficou no time até 2011, quando anunciou sua aposentadoria dos gramados.

Como empresário, o “Fenômeno” comprou 51% das ações do Valladolid e se tornou presidente do clube em setembro do ano passado. Diferentemente do time espanhol, o estatuto do Corinthians prevê que Ronaldo precisará ser sócio do clube e ter dois mandatos como conselheiro para poder lançar sua candidatura como presidente.