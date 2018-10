Ronaldinho Gaúcho surpreende fã em ‘rolê aleatório’ de Uber

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho vem fazendo sucesso nas redes sociais com seus “rolês aleatórios” – num dia toca tambor na final da Copa, em outro se veste de segurança, ou vai a um laboratório, usa roupas medievais ou bolivianas, etc. Nesta terça-feira, a Uber se aproveitou da fama do ídolo do futebol mundial e o convidou para fazer a alegria de uma fã, em São Paulo.

Malu Dourado, de 20 anos, solicitou um carro para levá-la ao trabalho e foi recebida por Ronaldinho e Lucas Foresti, piloto da Stock Car. A ação faz parte de uma promoção dos carros de brinquedo Hot Wheels em parceria com o aplicativo de transporte privado.

O “Rolê Hot Wheels” continuará sendo realizado em São Paulo até o dia 14 de outubro e depois irá para Belo Horizonte, onde a ação seguirá do dia 15 ao dia 21 de outubro.