Ronaldinho Gaúcho grava música contra corrupção no país

Aposentado dos gramados, Ronaldinho Gaúcho segue se aventurando no ramo musical. O ex-jogador gravou recentemente uma participação especial na música Garra, do cantor Jorge Vercillo. A canção é uma homenagem a São Jorge e uma crítica contra a corrupção no país.

“Ai de quem desvia dinheiro público, ai de quem só governa em causa própria, que jogo sujo”, canta Vercillo, entre coreografias, em um dos trechos do clipe. “Ai de quem lesa escolas e hospitais. É tanta maldade junta, mas isso tem que acabar”, completa Ronaldinho.

Ronaldinho, de 39 anos, jogou sua última partida profissional em 2015, pelo Fluminense. Desde então, desfila seu talento com a bola em eventos pelo mundo e também tem gravado participações musicais.

As aparições anteriores, no entanto, foram menos “engajadas”: gravou Vamos Beber, com a dupla João Lucas & Marcelo e DJ Dennis, e Solteiro de Novo e Professor da Malandragem, com Wesley Safadão, e Saideira, no CD de 25 anos da banda de pagode Pique Novo.

O jogador também teve problemas recentes com a Justiça. Em 2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) determinou a apreensão dos passaportes de Ronaldinho e do seu irmão e agente, Roberto Assis Moreira, devido ao não pagamento de uma dívida por dano ambiental em Porto Alegre.

Em 2015, os irmãos e a empresa Reno Construções e Incorporações foram condenados por construção ilegal de um trapiche, com plataforma de pesca e atracadouro na orla do Lago Guaíba, em área de preservação permanente, sem licenciamento ambiental.