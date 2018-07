Pentacampeão com a seleção brasileira em 2002, o ex-meia Ronaldinho Gaúcho participou da festa de encerramento da Copa do Mundo de 2018 neste domingo, 15. Ele tocou um instrumento de percussão durante a apresentação da cantora russa Aida Garifullina na curta cerimônia, que durou cerca de quinze minutos no campo do estádio Lujniki, em Moscou.

É a segunda participação de Ronaldinho na parte artística do mundial da Rússia. Ele também fez uma ponta na gravação do clipe de Live It Up, música oficial da Copa gravada pelo americano Will Smith, pelo porto-riquenho Nicki Jam e pela kosovar Era Istrefi. Antes de Garifullina, Smith, Nick e Era também se apresentaram no estádio.

Acomapanhe ao vivo: França x Croácia em jogo pela final da Copa do Mundo

Antes do início da partida entre França e Croácia pela grande decisão do mundial, ainda teve a entrada de Philip Lahm, capitão no tetracampeonato da Alemanha em 2014 no Brasil. Lahm, acompanhado da modelo russa Natalia Vodianova, carregou a mala de diamantes que trazia a taça da Copa do Mundo. Ao final do jogo, um dos capitães, o goleiro francês Hugo Lloris ou o meia croata Luka Modric, vai repetir o gesto do alemão no Maracanã em 2014.