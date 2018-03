Ronaldinho Gaúcho falta a evento no México e irrita torcedores

Ronaldinho Gaúcho não compareceu ao “Jogo das Estrelas”, na cidade de Veracruz, no México, apesar de ter confirmado presença no evento um dia antes, em suas redes sociais. O ‘cano’ do ídolo da seleção brasileira e do Barcelona irritou a imprensa local e torcedores, que exigiram o dinheiro dos ingressos de volta.

O ex-jogador reapareceu em suas redes sociais para explicar a situação. Segundo Ronaldinho, a empresa que o contratou não cumpriu com o combinado. Ele ainda pediu desculpas aos torcedores mexicanos. O jogo foi cancelado e os torcedores conseguiram o reembolso do valor dos ingressos, que custavam de 35 a 87 reais.

“Estou passando aqui para pedir desculpas a galera de Veracruz. Eu estava na cidade porém não houve cumprimento do contrato por parte do contratante, sendo assim, não foi possível o comparecimento na partida. Tenho um grande carinho e respeito por vcs e espero que em uma próxima ocasião possamos estar juntos.”

Um dia antes, Ronaldinho postou um vídeo, animado, convidando o público de Veracruz para a partida. “Espero todos vocês. Comprem seus ingressos, será uma grande partida. Até amanhã”, disse. No sábado, ele compareceu a um evento da Liga dos Campeões, na Cidade do México.