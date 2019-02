Ronaldinho Gaúcho é tema de exposição no Maracanã

O Estádio do Maracanã inaugurou nesta quinta-feira uma exposição em homenagem ao ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, na qual é possível relembrar os melhores momentos de sua carreira. A mostra conta com objetos pessoais como fotos, chuteiras, e camisas dos clubes pelos quais passou, além das imagens escaneadas dos pés do craque.

Um dos destaques da exposição é uma coleção de quadros do artista Emerson Carvalho de Souza, mais conhecido como Camaleão, que retratou diferentes períodos da vida do jogador, como a infância, as passagens por Grêmio, Barcelona, seleção brasileira e algumas jogadas marcantes.

Ronaldinho ficou emocionado e agradeceu ao artista: “É difícil encontrar palavras para descrever tudo que está acontecendo na minha carreira depois de deixar o futebol, é uma sensação boa voltar ao Maracanã.”

Camaleão contou que trabalhou durante um ano nos quadros, de essência realista, mas que “foi um trabalho fácil”, pois fazia o que gostava. Em janeiro, Ronaldinho deixou a marca dos pés na calçada da fama do estádio, que ficará junto às pegadas de outras estrelas como Pelé e Marta.

Ronaldinho contou que “uma das tristezas” da carreira) foi não jogar no Maracanã na época do Flamengo, quando o estádio estava fechado para obras.